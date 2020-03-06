Западные СМИ оценили договоренность Путина и Эрдогана по Идлибу

06.03.2020, 21:00, Новости дня

Прошедшая в четверг в Кремле встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана оказалась в центре внимания западных СМИ, некоторые издания пришли к выводу, что Москва заключила выгодные для себя соглашения.

Немецкое радио Deutschlandfunk отметило, что Москва на переговорах добилась всех желаемых целей, передает РИА «Новости».

«Турецкая сторона сохраняет контроль над частью региона, российская военная полиция создает буферную зону. Такой сценарий основывается на соглашении, достигнутом полтора года назад в Сочи, и он в российских интересах. Москва получает желаемое», – сказал немецкий журналист.

Он отметил, что Москва с 2015 года достигает всех поставленных в Сирии целей.

По его мнению, Москва в сирийском конфликте занимает более выгодное положение, чем Анкара.

Французское издание Le Monde полагает, что переговоры в Кремле можно назвать провалом для Анкары.

«Договор стал поражением для президента Эрдогана, поскольку не учитывает его главные требования. В документе не говорится ни слова об окруженных режимом Асада турецких наблюдательных постах и появившихся после начала боев беженцах. Наконец, Дамаск оставляет за собой захваченную территорию, хотя Анкара требовала отступления сирийских сил», – отмечается в материале.

Эксперты издания в то же время отметили, что достигнутые соглашения между лидерами могут оказаться хрупкими.

Американский журнал National Interest в своем материале отметил, что соглашение, достигнутое в Кремле, полностью противоречит требованиям оссекретаря США Майка Помпео. По утверждению автора статьи, эти договоренности – «провал турецкого гамбита» Вашингтона.

«Это соглашение поставило крест на очередной попытке Помпео заключить американо-турецкий альянс против Асада, которого поддерживают Иран и Россия», – говорится в тексте.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Трамп заподозрил канадского премьера в мести с помощью фильма «Один дома – 2»

27.12 / Российские ученые назвали максимальный срок пребывания космонавтов на Луне

25.02 / На Амуре удалось поднять провалившуюся под лед машину с погибшим

05.03 / Годовщину смерти Сталина отметят праздничным салютом в Екатеринбурге

23.01 / Психоаналитик осудил Сбербанк за слова о «цифровом аутизме»

27.02 / Отмечаем Масленицу: эксперты Роскачества проверили муку для блинов

27.02 / Сборная Украины выиграла золото чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете

11.01 / Airbus опередила Boeing по поставкам самолетов

23.02 / В Кабардино-Балкарии врачи распивали с утра шампанское пока больные дети ждали приемы

27.01 / Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика