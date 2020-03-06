Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили за внешность

06.03.2020, 21:00, Новости дня

В Сети раскритиковали внешние данные победительницы конкурса «Краса полиции», прошедшего в Курской области. Этот титул получила полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская.

Сотрудница полиции на конкурсе вместе с другими участницами состязалась в кулинарном соревновании, демонстрировала творческие способности. Не обошелся конкурс и без дефиле в вечерних платьях, информирует РИА «Новости».

Однако в соцсетях победительницу раскритиковали.

«Она, видимо, одна участвовала», – написал Александр Иванов.

«Отгадай, у кого папа генерал», – в шутку написал Ил Я.

При этом многие комментаторы все же оценили выбор жюри.

«У каждого свои вкусы, поздравляю. Молодец!», – отреагировал на новость о победе девушки Виктор Луваков.

«Конкурс красоты в полиции подразумевает испытания по физподготовке и стрельбе», – сказал Александр Светлов.

«В «Красе полиции» не только внешность оценивают», – сказал Иван Бабушкин.

В прошлом году выбрали «Красу Росгвардии».