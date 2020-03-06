Средства ПВО российской базы в Хмеймиме сбили два беспилотника

06.03.2020, 21:00, Новости дня

Средства ПВО в районе базы российских ВКС в Хмеймиме отразили атаку беспилотников.

Средства ПВО сбили два беспилотника над городом Джебла, передает ТАСС со ссылкой на сирийский правительственный телеканал «Сурия».

Беспилотные аппараты, по этим данным, были запущены с подконтрольной боевикам территории в Идлибе.

Ранее Дамаск объявил о закрытии неба над Идлибом. Сирия предупредила, что все самолеты в этой зоне будут восприниматься как вражеские и сбиваться, однако после этого военные республики сбили близ Саракиба беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.