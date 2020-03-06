Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

06.03.2020, 20:54, Новости дня

Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировано 6 случаев коронавируса: пять в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все заболевшие вернулись в страну из Италии. Посольство Италии в Москве ранее порекомендовало итальянцам не приезжать в Россию «при наличии даже самых легких симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа».

В связи с распространением инфекции в Москве ввели режим повышенной готовности. По распоряжению мэра, все граждане, посещавшие страны и территории, где был зафиксирован коронавирус, должны сообщать о своем возвращении в Россию по номеру «горячей линии»: +7 495 870-45-09, а также о месте, датах пребывания за границей.

На данный момент число заразившихся коронавирусом  превысило 100 тысяч человек. В Китае зараженных более 80 тысяч, в Южной Корее — более 6500, в Иране — более 4700, в Италии — 3800.



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