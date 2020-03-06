В Новгородской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

06.03.2020, 20:54, Новости дня

Из-за угрозы распространения коронавируса в Новгородской области ввели режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Никитин.

В документе сказано, что все прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу должны уведомлять об этом «профильные службы», а также сразу же обращаться к врачам при первых симптомах респираторных заболеваний.

Также всем, кто возвратился из стран, подверженных инфекции, рекомендуется «обеспечить самоизоляцию на дому» в течение двух недель с момента возвращения в Россию (Роспотребнадзор в список этих стран включил Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США).

По словам Никитина, начиная с 31 января из Китая и Южной Кореи в Новгородскую область вернулся 21 человек. Все они попали под медицинское наблюдение. 14 из них абсолютно здоровы, и наблюдение за ними завершено. Остальные 7 еще наблюдаются врачами по месту жительства, хотя пробы на коронавирусную инфекцию у них отрицательные.

Ранее аналогичный режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Москве.

По распоряжению мэра, все граждане, посещавшие страны и территории, где был зафиксирован коронавирус, должны сообщать о своем возвращении в Россию по номеру «горячей линии»: +7 495 870-45-09, а также о месте, датах пребывания за границей.

Напомним, что в России за сутки зафиксировано шесть случаев коронавируса: пять в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все заболевшие вернулись в страну из Италии. Посольство Италии в Москве ранее порекомендовало итальянцам не приезжать в Россию «при наличии даже самых легких симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа».

По последней информации, один из заразившихся коронавирусом в Москве выздоровел.

На данный момент число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек. В Китае зараженных более 80 тысяч, в Южной Корее — более 6500, в Иране — более 4700, в Италии — 3800.