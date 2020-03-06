В Украине запретили ретрансляцию телеканала RTVI

06.03.2020, 20:54, Новости дня

В Украине полностью запретили ретрансляцию телеканала RTVI. Это решение принял Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

По мнению совета, в эфире RTVI появляются люди из списка лиц, создающих угрозу для безопасности Украины и ее территориальной целостности.

Собственник телеканала Микаель Исраелян заявил, что канал планирует обжаловать это решение.

«Нами были приняты все меры для решения этого вопроса, но мы столкнулись с политизированным решением Нацсовета Украины. RTVI выступает площадкой для разных мнений, это основа нашей редакционной политики, от которой мы не планируем отступать, а запрет Нацсовета лишает украинскую аудиторию права на выбор», — сказал он.