Собкор ВГТРК Билибов: ситуация с коронавирусом в Москве под полным контролем

06.03.2020, 20:50, Новости дня

Дополнительных мер по безопасности на территории Инфекционной больницы №1, в которую госпитализированы граждане России с коронавирусом COVID-2019, не наблюдается. Об этом сообщил собственный корреспондент ВГТРК Александр Билибов в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Как отметил журналист, в стенах московской клиники находятся трое из пяти зараженных новым типом вируса. Двое других размещены в медицинском комплексе в Коммунарке. "Каждый из них — в отдельном боксе, под пристальным наблюдением врачей", — уточнил Билибов. По его информации, о состоянии заболевших уже сообщили в оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Заболевание у четырех заразившихся вирусом протекает в легкой форме. Один находится в состоянии средней тяжести", — добавил Александр Билибов.

Корреспондент отметил, что все пятеро прибыли в российскую столицу из Италии. Ведется работа над установлением полного круга общения и контактов этих пациентов. Большая часть лиц уже сформирована, с ними работают медицинские работники. Также у них будут взяты все необходимые пробы для проведения анализа.

По словам журналиста, близкие, родственники и знакомые заболевших, с которыми те успели встретиться по возвращению из Италии, находятся под особым наблюдением врачей. У трех были выявлены симптомы ОРВИ, после чего их отправили в больницу. Остальные граждане, которые не имеют признаков заболевания, остаются на домашнем карантине.

Также Александр Билибов сообщил, что в Москве предпринимаются дополнительные меры по нераспространению коронавируса. Столичные власти призывают не нервничать. По словам журналиста, ситуация под полным контролем медиков и специалистов.

"Усиленных мер безопасности на территории Инфекционной больницы №1 не наблюдается. Нет полиции, никаких кордонов, клиника работает в обычном ежедневном режиме", — добавил Билибов.



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