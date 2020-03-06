Путин заявил, что сменяемость власти в России нужно обеспечивать, когда страна наберет «побольше ресурсов всяких, жирка»

06.03.2020, 20:42, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что двоевластие губительно для России. Так он ответил на вопрос о возможности после ухода с поста возглавить Госсовет.

«Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России она губительна», – сказал президент на встрече с представителями общественности Ивановской области 6 марта.

Путин заверил, что не собирается идти ни на какие «схемы» для сохранения власти. «Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать. Вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать», – признался Путин.

При этом глава государства заявил, что сменяемость власти нужно обеспечить после того, как будет достигнута стабильность, когда страна «наберет побольше уверенности в себе и ресурсов всяких, жирка»

Поэтому новые поправки к Конституции вносятся с расчетом на 30-50 лет. Но уже сейчас, по словам Путина, принцип сменяемости власти необходимо закрепить. «Взять и из Конституции убрать обязательную сменяемость… Не могу, мне это не нравится», – поделился Путин.

Законопроект об изменении Конституции был принят Госдумой в первом чтении 23 января. Новые поправки в числе прочего запрещают одному человеку занимать пост президента более двух раз, расширяют полномочия Госсовета и Госдумы и устанавливают приоритет российских законов над нормами международного права. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля. Проголосовать за поправки к Конституции можно будет только за все разом или против всех.