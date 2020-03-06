Учёные рассказали, как продлить жизнь на 10 лет

06.03.2020, 20:37, Разное

Учёные провели исследование, позволившее узнать, как продлить жизнь на 10 лет. По их словам, для достижения долголетия нужно стать более активным, а также отказаться от вредной пищи.
Многих людей волнует вопрос, как увеличить продолжительность жизни. Недавнее исследование, проведённое сотрудниками Амстердамского университета прикладных наук и Гарвардского университета, даёт ответ на этот вопрос. Специалисты на протяжении двух десятилетий вели наблюдение за 50 тысячами человек, ведущих разнообразный образ жизни. В итоге им удалось установить, те из наблюдаемых жили дольше, кто не имел пагубных привычек. При этом не только алкоголь и никотин оказывали негативное влияние на состояние здоровья, но и неправильное питание. Научные работники определили, люди, находящиеся в группе риска, в среднем жили 73, 5 года. В данном случае речь идёт о представителях обоих полов. Те же, у кого были другие взгляды на рацион, и кто не имел привязанности к спиртному и сигаретам, жили на 10 лет дольше.

Учёные советуют людям подбирать полезные продукты и придерживаться умеренной диеты, а также стараться больше заниматься спортом. Тем не менее, пока результаты исследования не полные, поскольку при составлении статистики не учитывались случаи смертей от различных недугов, в том числе онкологии.



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