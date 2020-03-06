В России начали продавать ноутбуки Lenovo ThinkPad E14 и E15

06.03.2020, 20:37, Разное

Компания Lenovo объявила о начале продаж в РФ своих новых портативных компьютеров ThinkPad E14 и E15. Эти ноутбуки, как заверяет производитель, являются сбалансированным предложением для тех, кто выбирает между ценой и техническими характеристиками.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad E14 и E15 в качестве процессора имеют чип Core i7-10510U от Intel девятого поколения. В его архитектуре заложены четыре ядра с номинальной мощностью 1,8 ГГц. Пиковая нагрузка на каждое ядро может достигать 4,9 ГГц. В качестве устройства для обработки графических данных в младшей версии выступает интегрированный контроллер Intel UHD Graphics, в старшей же версии возможна установка дискретной видеокарты AMD Radeon RX. Скорость работы устройства обеспечивают 16 ГБ оперативной памяти формата DDR4-2666. Обе модели имеют одинаковое разрешение экрана 1 920×1 080 пикселей, что обеспечивает изображение в формате Full HD, но размер дисплея у них разный — 14 и 15,6 дюймов соответственно. Заряд аккумулятора позволяет работать в автономном режиме до 12 часов.

Отмечается, устройства имеют все актуальные порты для подключения гаджетов и периферии, а беспроводная связь осуществляется благодаря адаптерам Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6. Управление ноутбуками производится при помощи операционной системы Windows 10 Pro и Windows 10 Home от Microsoft. Новинки уже доступны на рынке России, а стартовая цена на них находится на отметке 37 тысяч рублей.