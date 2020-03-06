Ученые: При лучшем сценарии коронавирусом заразятся 15 млн человек

06.03.2020, 20:37, Разное

Ученые из Австралийского национального университета подсчитали, что при самом лучшем сценарии коронавирусом во всём мире заразятся до 15 млн человек. В случае глобальной пандемии из жизни могут уйти до 68 млн мужчин, женщин и детей.

Эпидемия крайне опасного заболевания продолжает распространяться по всей планете. Предположительно, мировой ВВП при этом уменьшится на 2,4 трлн долларов, что будет являться достаточно серьёзным ударом по мировой экономике. По расчётам австралийских специалистов, разработавших семь сценариев, следует готовиться к дальнейшему распространению коронавируса во многих странах мира. Специалисты составили несколько вариантов развития событий, имеющих отношение к COVID-19. Согласно имеющейся информации, если учёные не смогут быстро создать эффективное средство против названной инфекции, микробы будут постоянно мутировать, приобретая новые формы.

Компьютерные модели предполагаемых событий были составлены в Австралии на основе пандемии гриппа, имевшей место в Гонконге в период с 1968 по 1969 годы, когда от заражения скончались около 1 млн человек. Приводится и пример испанки, которая унесла из жизни в 1918-1920 годах порядка 50 млн человек.