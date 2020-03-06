В Западной Германии установят первый памятник Ленину

06.03.2020, 20:31, Новости дня

В западногерманском городе Гельзенкирхен планируется возвести первый монумент Владимиру Ленину.

Гельзенкирхен станет первым городом в Западной Германии, в котором установят памятник Ленину, передает RT со ссылкой на Guardian.

Суд разрешил марксистско-ленинской партии Германии на установку металлического памятника Ленину возле своей штаб-квартиры, хотя городские власти пытались препятствовать возведению монумента.

Власти города утверждали, что статуя будет «нарушать облик» соседствующих с ней зданий 30-х годов XX века. Совет западного района Гельзенкирхена заявил, что Ленин не является фигурой, которая подходит для увековечивания.

«Коммунистический лидер Ленин является воплощением жестокости, угнетения, террора и ужасных человеческих страданий. Все это делает его несовместимым со свободным демократическим порядком в Германии и означает, что он символизирует борьбу против нашей демократии», – говорится в официальном заявлении совета.

В феврале на Украине в ходе аукциона продали памятник Ленину за 375 тыс. гривен (15 тыс. 290 долларов).