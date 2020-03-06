Жена Ефремова нашла объяснение опьянению актера

06.03.2020, 20:31, Новости дня

Супруга российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила, что ее муж не попал на рейс в Ригу не из-за состояния алкогольного опьянения.

«Не пустили человека на самолет из-за того, что он не соответствовал стандартам перевозимого пассажира. Есть стандарты пассажира, который им подходит для перевозки, а есть стандарты пассажира, который не подходит. Он не подходил для перевозки данной авиакомпании», – сообщила Кругликова 360.

Она добавила, что Ефремов также не смог отправиться в Ригу и на другом самолете. «Я думаю, что мы сейчас закажем ракету и полетим на ракете», – пошутила собеседница канала.

Супруга Ефремова сказала, что ее муж «великолепный артист и исполнитель», который смог разыграть присутствующих и заставить их поверить, что он пьян.

«Вот он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это», – заключила Кругликова.

В пятницу СМИ сообщили, что Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу, актера не пустили в самолет авиакомпании airBaltic из-за того, что он был пьян.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / В центре Владивостока сожгли символ 2020 года

25.01 / Коронавирус убил 41 человека

24.01 / Рейтинг Путина показал трехмесячный максимум

06.02 / Смоленская епархия отреагировала на объявления об освящении «амулетов от коронавируса»

03.02 / В допинг-пробе борца-чемпиона Махова нашли запрещенный гормон роста

30.01 / В Киев с официальным визитом прибыл Помпео

16.02 / Польский депутат от правящей партии на заседании Сейма показала оппозиции средний палец

05.03 / Гаджеты: Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2

07.03 / Познер высказался об опасности коронавируса

13.01 / В СБУ заявили, что в прошлом году блокировали около 500 случаев коррупции среди украинских чиновников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика