Жена Ефремова нашла объяснение опьянению актера

06.03.2020, 20:31, Новости дня

Супруга российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила, что ее муж не попал на рейс в Ригу не из-за состояния алкогольного опьянения.

«Не пустили человека на самолет из-за того, что он не соответствовал стандартам перевозимого пассажира. Есть стандарты пассажира, который им подходит для перевозки, а есть стандарты пассажира, который не подходит. Он не подходил для перевозки данной авиакомпании», – сообщила Кругликова 360.

Она добавила, что Ефремов также не смог отправиться в Ригу и на другом самолете. «Я думаю, что мы сейчас закажем ракету и полетим на ракете», – пошутила собеседница канала.

Супруга Ефремова сказала, что ее муж «великолепный артист и исполнитель», который смог разыграть присутствующих и заставить их поверить, что он пьян.

«Вот он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это», – заключила Кругликова.

В пятницу СМИ сообщили, что Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу, актера не пустили в самолет авиакомпании airBaltic из-за того, что он был пьян.