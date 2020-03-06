Путин и Асад обсудили ситуацию в Идлибе

06.03.2020, 20:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом по телефону.

Путин сообщил Асаду о договоренностях, достигнутых в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что реализация соглашений позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне.

«Башар Асад высоко оценил итоги переговоров лидеров РФ и Турции и выразил признательность президенту РФ за поддержку в борьбе с террористическими группировками и за усилия, направленные на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии», – отметили в пресс-службе Кремля.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.