Путин и Асад обсудили ситуацию в Идлибе
06.03.2020, 20:30, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом по телефону.
Путин сообщил Асаду о договоренностях, достигнутых в ходе российско-турецкой встречи на высшем уровне, сообщается на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что реализация соглашений позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне.
«Башар Асад высоко оценил итоги переговоров лидеров РФ и Турции и выразил признательность президенту РФ за поддержку в борьбе с террористическими группировками и за усилия, направленные на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии», – отметили в пресс-службе Кремля.
Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.
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