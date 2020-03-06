Трамп подписал закон о выделении 8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

06.03.2020, 20:30, Новости дня

Президент Дональд Трамп в пятницу подписал закон, предусматривающий экстренное выделение 8,3 миллиарда долларов на борьбу со вспышкой коронавируса COVID-19, включая финансирование разработки вакцин. Законопроект был принят обеими палатами Конгресса почти единогласно.

Ричард Шелби, председатель сенатского Комитета по ассигнованиям, сказал: «В подобных ситуациях, я считаю, не нужно жалеть средств на защиту американцев».

Министерство здравоохранения и социальных служб США сообщило в четверг о том, что в течение этих выходных в американские медицинские лаборатории должен поступить один миллион наборов для проведения анализов на наличие COVID-19.

Пять штатов – Мэриленд, Калифорния, Флорида, Вашингтон и Гавайи – объявили о введении режима ЧП в связи со вспышкой вируса.

Мэриленд вошел в число штатов, где были диагностированы носители вируса, в четверг, после того, как трое жителей округа Монтгомери – супружеская пара в возрасте 70 с лишним лет и 50-летняя женщина – обратились за медицинской помощью, и в результате проверки у них был выявлен коронавирус COVID-19. Все трое, вероятно, заразились во время круиза. Округ Монтгомери граничит со столицей США, округом Колумбия.

Власти Колорадо сообщили о первых двух случаях заражения коронавирусом. Оба пациента – мужчина и женщина – вернулись из зарубежных поездок, однако власти заявили, что эти случаи не связаны друг с другом.

В пятницу стало известно о заражении сотрудницы американской военной базы в Южной Корее. Женщина стала уже седьмым по счету сотрудником военного контингента США в Южной Корее, заразившимся COVID-19. Власти сообщили, что пациентка находится на карантине у себя дома в Чхонане.