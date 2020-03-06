Боевики расстреляли десятки людей во время митинга в Кабуле

06.03.2020, 20:30, Новости дня

Как заявили афганские официальные лица, по меньшей мере, 32 человека были убиты и более 60 ранены в пятницу во время нападения боевиков на участников митинга в Кабуле, где присутствовали высокопоставленные оппозиционные политики.

По свидетельству очевидцев, стрельба началась когда бывший вице-президент Афганистана Карим Халили выступал с речью на церемонии в афганской столице, организованной в годовщину смерти видного шиитского политического деятеля.

Это событие транслировалось в прямом эфире афганскими телеканалами, и можно было увидеть как Халили вместе с другими участниками церемонии скрылся в укрытии, когда из близлежащего строящегося здания начали вести стрельбу.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими сказал, что афганские силы безопасности убили трех нападавших в последовавшем многочасовом столкновении.

Ответственность за эту акцию ни одна из группировок на себя не взяла. Движение «Талибан» всячески открещивается в причастности к данному нападению.

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай находились на церемонии среди приглашенных докладчиков. Они были вовремя эвакуированы охраной и остались невредимы.

В числе раненых — бывший губернатор провинции.

Президент Ашраф Гани осудил нападение как «преступление против человечности», заявив, что насилие направлено против национального единства Афганистана.

Нападение произошло почти через неделю после того, как Соединенные Штаты и талибы заключили знаменательное мирное соглашение в Катаре, чтобы попытаться положить конец афганской войне, которая длится уже 19 лет.