Личное: Отплатил!

06.03.2020, 20:23, Разное

Я за ним сопли подтирала, возмущается женщина-мать и жена, а он отплатил изменой с молодым туловищем эскортницы из Краснодарского края!

«Я подала на развод. Узнала, что у мужа два месяца была интрижка на стороне, прислали видео. Не думала, что подобное коснется меня. Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!», — написала в соцсетях обманутая жена.



Фото: Соцсети

Хейтеры засняли видео, в котором 46-летний ведущий программы «На ножах» на телеканале «Пятница» Константин Ивлев сидит и болтает ножками в кафе с молодой 28-летней писечкой Лерой.

Что делать с таким компроматом? Конечно же, прислать жене!

Старая Маша терпеть не стала. Сопли с 23 лет подтирала мужу, а тут он, став медийным человеком, сразу же набросился трахать студентку:



Фото: Соцсети

«Дети в шоке, его мама с папой плачут. Кошмар для всех! Он вообще сейчас ведет себя не по-мужски: деньги прячет, хочет забрать дочку Машу. Подала на алименты, с адвокатом будем составлять иск. Просто Константин для меня предатель. Слюни и сопли подтирала мужу, когда ему было 23 года, и вот так он отплатил мне?», — продолжает возмущаться жена.

Да, вот так отплатил, Мария. А как ты хотела?



Фото: Соцсети

Нет, серьёзно, дамочки, на что вы рассчитываете, делая «человека из мужа»? С 1997 года Константин и Мария женаты, всё за ним за ним подтирала, а теперь у него появилась возможность драть хорошее тело.

И старое лицо Марии, раздувшееся от филлеров, может сколь угодно долго укоризненно глядеть на мужа, ему — всё равно.

Деньги из семьи выведет. Сам уйдёт. У него будет всё хорошо, а гордая и обиженная жена останется куковать одна, не имея ни средств к существованию, ни молодости, чтобы под кого-то пристроиться. Знаете, сколько таких баб спилось, злобно шипя в одиночестве?

К чему это я? Ах, да: а как вы обезопасили себя на случай развода?