Ученые из Украины заявили об изобретении лекарства от коронавируса

06.03.2020, 20:07, Разное

Лекарственный препарат «Протефлазид» может противодействовать коронавирусу. О его пользе пояснил бывший директор Центра гриппа Украины Александр Гриневич.

На своей странице в социальной сети Facebook ученый заявил, что медики в первую очередь проверили умение препарата бороться с COVID-19 при помощи созданной китайскими специалистами компьютерной модели. Данный эксперимент продемонстрировал способность «Протефлазида» поддавать блокировке один из ведущих ферментов коронавируса. Благодаря этому удается замедлять продвижение опасной пневмонии. Далее эксперты протестировали лекарство на живом вирусе, и «Протефлазид» с успехом противостоял в борьбе с украинским штаммом болезни.

Сотрудники Минздрава РФ сообщали, что вылечиться от коронавируса взрослым пациентам можно при помощи таких препаратов, как ритонавир, лопинавир и рибавирин. Как правило, последний используется для избавления от гепатита C, а остальные — от ВИЧ. Особенно востребованы они на территории Китая.