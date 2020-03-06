Грета Тунберг опередила в России по популярности Ольгу Бузову

06.03.2020, 20:07, Разное

По данным аналитиков поискового сервиса Google, Грета Тунберг сумела опередить в РФ по популярности Ольгу Бузову. Экологическая активистка среди представительниц прекрасного пола стала самой запрашиваемой персоной в российском интернет сегменте.

Грета Тунберг, появившись для большинства людей в медийном пространстве неожиданно, в последнее время представляла наибольший интерес. Сотрудники Google констатируют, эту персону из Швеции жители РФ запрашивали чаще всего. Как оказалось, россияне проявили большое внимание к экоактивистке, а вот Ольгу Бузову искали в браузере существенно ниже, из-за чего исполнительница оказалась лишь на седьмом месте в рейтинге. Вторая же позиция досталась Билли Айлишь, 18-летней поп-звезде из США. Замкнула тройку первая в рейтинге представительница РФ — блогер Дарья Зотеева, вещающая в Сети под ником «Инстасамка». Ким Кардашьян в отечественном сегменте расположилась на четвёртой строчке, а на пятом месте оказалась Яна Кошкина, звезда кино и телевидения.

Далее следует Кайли Дженнер, являющаяся не только сестрой Ким Кардашьян, но и самой молодой женщиной, состоящей в условном клубе миллиардеров. На восьмом месте находится ещё один блогер из РФ Катя Адушкина, сразу за ней Ксения Милас, известная в качестве телеведущей, а замкнула ТОП Ирина Шейк.