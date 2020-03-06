Мнение: Пострадали на греческих фронтах

06.03.2020, 20:05, Разное

Забавная история из Греции.

Группа неонацистов из Австрии и Германии приехала на греческий остров Лесбос, чтобы "защитить Европу от варварских орд беженцев с востока", которых насылает на Европу Эрдоган.

Но вместо мигрантов они встретились на Лесбосе с греческими антифашистами, которые намяли нацикам бока и потребовали убираться обратно "в свою Германию".

Приезжие призвали греческих нациков объединиться, чтобы бороться с красными на Лесбосе.

Продолжение следует.



На футболке эмблема 36-й дивизии Ваффен-СС "Дирлевангер".

Ожидается, что после Московских соглашений, поток беженцев из Турции в Грецию ослабнет и острота кризиса с мигрантами спадет.