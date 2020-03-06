За нарушение карантина по коронавирусу в Чехии ввели штраф в 130 тыс. долларов

06.03.2020, 20:01, Новости дня

В Чехии выявлены еще три случая заражения коронавирусом, всего в стране зафиксировано 15 случаев заражения. Штраф за нарушение карантина составляет 130 тыс. долларов, сообщил журналистам премьер Андрей Бабиш.

«В пятницу число заболевших в республике возросло на 3 человека. Одна женщина заразилась от сына, вернувшегося из Италии. Еще один мужчина, врач, вернулся из Италии и после этого два дня вел прием пациентов, их было несколько десятков. Третьим является житель Италии, приехавший к нам в качестве туриста. Все они уже госпитализированы. Сейчас гигиеники проверяют контакты этих людей за последние дни», – приводит его слова РИА «Новости».

Бабиш заявил, что коронавирус расширяется практически бесконтрольно в четырех странах Европы – Германии, Франции, Испании и особенно в Италии. Премьер также призвал граждан  не ездить в Италию.

«С субботы все возвращающиеся из Италии должны немедленно проинформировать об этом своего врача, все они должны пройти 14-дневный карантин. За нарушение карантина, согласно закону об охране общественного здоровья, грозит штраф в размере до 3 млн крон (около 130 тыс. долларов), – сказал Бабиш.

Напомним, на портале мэра столицы появился официальный источник информации по коронавирусу в Москве. В мире общее число людей, заразившихся новым типом коронавируса, превысило 100 тыс.



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