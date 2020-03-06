В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

06.03.2020, 20:01, Новости дня

Утверждения о том, что летом коронавирус нового типа перестанет распространяться, неверны, сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Нам пока что неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться», – сказал Райан, передает «Интерфакс».

Он добавил, что на данный момент нет оснований полагать, что вирус исчезнет в летнее время.

В пятницу сообщалось, что исследователи обнаружили изменения в клинических симптомах людей, зараженных коронавирусом COVID-19 в разные периоды.

Ранее ученые выяснили, что с начала вспышки коронавируса в Китае вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по коронавирусу в столице.



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