Эрдоган потребовал от Меркель пересмотреть соглашение о беженцах

06.03.2020, 20:00, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что необходимо пересмотреть соглашение Анкары и Евросоюза по беженцам.

Это соглашение не выполняется, сказал турецкий лидер, сообщили в его администрации, передает ТАСС.

Также Эрдоган рассказал Меркель о достигнутом между Анкарой и Москвой соглашении.

«В ходе переговоров наш президент заявил, что достигнутое вчера соглашение между Турцией и Россией по Идлибу обеспечивает безопасность как невинных мирных жителей, так и наших военных, которые отдают свои жизни ради спокойствия в регионе», – сообщили в администрации Эрдогана.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Турция на фоне конфликта в Сирии открыла границы в Европу для беженцев. Мигранты из Сирии, собравшиеся на границе Греции и Турции, применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией.



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