Мнение: Чеченцы перевозбудились и отдали очки

06.03.2020, 19:42, Разное

Если вы никогда не видели чеченцев в гневе, то вы просто перед ними не раздевались.

Накануне во время футбольного матча между чеченской командой «Ахмат» и любимчиками петербуржцев – «Зенитом» – на трибунах стадиона в Грозном случился кое-какой замес. То ли предвкушая будущее поражение, то ли просто от переизбытка чувств, фанаты «Ахмата» подорвались со своих мест и ринулись в сторону гостевой трибуны.

Позже выяснилось, что «ахматовцам» не понравилось то, как питерские болельщики выражают свои чувства – фанаты «сине-бело-голубых» решили снять свои футболки и болеть с оголенным торсом. Такое поведение показалось чеченцам неприемлемым.

На видеозаписи хорошо видно, как облако горячих и темпераментных южных парней буквально высыпается с трибун, поддерживающих «Ахмат», и стремительно мчится к петербургским болельщикам. Видео снято как раз из эпицентра ярости – из-за спин чеченцев.

Охрана стадиона быстренько подсуетилась, однако миновать страшное не совсем удалось. В итоге фанаты «сине-бело-голубых» разошлись по домам слегка помятыми, хоть и довольными победой.

Источник: Достало



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