Хакеры взламывают приложение WhatsApp при помощи GIF-файлов

06.03.2020, 19:37, Разное

Специалисты рассказали о существующей угрозе для пользователей приложения WhatsApp. По их словам, хакеры взламывают популярный мессенджер при помощи GIF-файлов.
Сетевые злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы взлома популярных приложений, где имеется большая аудитория. Недавно они разработали новый инструмент для взлома, получивший название gif Hack. В его основе лежит произвольный программный код, заражающий смартфон пользователя, как только тот получает в сообщении и самостоятельно запускает анимированное изображение. Особенность подобных GIF-файлов заключается в их маскировке. До недавнего времени вычислить поддельный контент не представлялось возможным, пишет ПолитЭксперт.

Тем не менее, по подтверждённым данным, новая уязвимость в WhatsApp уже изучена программистами сервиса, и они сумели её устранить. Больше пользователи мессенджера не рискуют конфиденциальностью личной информации, но, как информирует New Inform, в настоящий момент всё ещё большое число клиентов сервиса находятся в числе потенциальных жертв, поскольку только самые свежие версии приложения получили защитный патч.



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