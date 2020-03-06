Сергей Соседов рассказал, как Анастасия Заворотнюк «похоронила» карьеру

06.03.2020, 19:37, Разное

Известный отечественный критик Сергей Соседов высказал свое мнение об Анастасии Заворотнюк, объяснив, по чьей вине ее карьера была «похоронена». Одной из причин стало нежелание режиссеров видеть актрису в серьезных ролях.

Сергей Соседов лично знаком с Анастасией Заворотнюк, он называет ее характерной и талантливой артисткой, которая может хорошо играть и воплощать сложнейшие образы. Удачная роль Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня» превратили ее в заложницу одного амплуа, и это привело к «похоронам» карьеры Заворотнюк. Критик считает, что после этого никто из режиссеров не захотел видеть хорошие и глубокие актерские качества звезды, ограничивая ее поверхностными образами.

Если бы знаменитость родилась ранее, то застала золотую эпоху советского кино и стала звездой намного большего масштаба, считает Соседов. Эксперт выразил сомнение, что таланта артистки хватило бы, чтобы подняться до уровня Людмилы Гурченко и Любови Орловой, но свою нишу она точно заняла бы в российском кинематографе.