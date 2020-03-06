Сергей Соседов рассказал, как Анастасия Заворотнюк «похоронила» карьеру

06.03.2020, 19:37, Разное

Известный отечественный критик Сергей Соседов высказал свое мнение об Анастасии Заворотнюк, объяснив, по чьей вине ее карьера была «похоронена». Одной из причин стало нежелание режиссеров видеть актрису в серьезных ролях.
Сергей Соседов лично знаком с Анастасией Заворотнюк, он называет ее характерной и талантливой артисткой, которая может хорошо играть и воплощать сложнейшие образы. Удачная роль Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня» превратили ее в заложницу одного амплуа, и это привело к «похоронам» карьеры Заворотнюк. Критик считает, что после этого никто из режиссеров не захотел видеть хорошие и глубокие актерские качества звезды, ограничивая ее поверхностными образами.

Если бы знаменитость родилась ранее, то застала золотую эпоху советского кино и стала звездой намного большего масштаба, считает Соседов. Эксперт выразил сомнение, что таланта артистки хватило бы, чтобы подняться до уровня Людмилы Гурченко и Любови Орловой, но свою нишу она точно заняла бы в российском кинематографе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Мнение: В фарватере старшего брата

21.02 / Мнение: Бои за Найраб. 20.02.2020

10.02 / Наука: Климатологи заметили усиление глобальных течений океанов

10.02 / «Страшная, но счастливая»: Ксения Собчак показала себя за рулем и без макияжа

29.01 / Под Москвой пьяный мужчина открыл стрельбу на железной дороге

04.03 / Мнение: Конституция и коронавирус

07.02 / Российские ученые создали специальную маску против коронавируса

28.01 / Марат Сафин рассказал, как взял на себя вину изменявших женам теннисистов

10.01 / Мнение: Хафтар отклонил перемирие в Ливии

25.02 / Наталья Рудова: «Одна из ключевых ошибок людей в том, что они не понимают, что все в нашей жизни временно»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика