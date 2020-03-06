Путин поставил Москву в пример европейским столицам

06.03.2020, 19:31, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что Москва могла бы стать примером многим другим европейским столицам.

В ходе встречи с общественностью в Иваново одна из участниц отметила, что многие жители региона уезжают в столицу, потому что «там жизнь», передает ТАСС.

«Иногда лучше такая жизнь, как у вас, чем такая, как в Москве, – со смехом заметил Путин. – Там разные тоже есть виды этой жизни, надо быть очень аккуратным, аккуратно относиться».

Уже серьезным тоном президент отметил, что Москва является быстро развивающимся городом и крупнейшим мегаполисом.

«Нам в этом смысле есть чем гордиться, в известном смысле [Москва] стала покруче многих других европейских столиц», – подчеркнул он.

В феврале Москва оказалась на 16 месте в рейтинге мировых столиц с наиболее чистым воздухом.



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