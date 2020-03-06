В Новгородской области ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

06.03.2020, 19:31, Новости дня

В Новгородской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее распоряжение отдал губернатор региона Андрей Никитин.

«По итогам заседания штаба глава региона подписал указ о введении в области режима повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – сообщили в пресс-службе областного правительства, передает РИА «Новости».

Там добавили, что случаев заражения новым коронавирусом в регионе пока не зарегистрировано.

Согласно этому указу, жителям области, прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса, рекомендуется сообщить об этом в профильные службы и незамедлительно сообщить медикам при обнаружении симптомов респираторных заболеваний.

Кроме того, жителям области рекомендуется «обеспечить самоизоляцию на дому» на две недели после возвращения в Россию. Работодателям предписано помогать работникам в соблюдении такого режима.

«На сегодняшний день данной инфекции на территории региона нет, однако мы видим, что в ряде субъектов появляются случаю заражения, и мы должны свою работу организовать таким образом, чтобы не ждать, когда у нас что-нибудь произойдет, а заранее быть готовыми, заранее принять все профилактические меры для того, чтобы избежать возможного развития ситуации», – сообщил Никитин.

В регионе установилась стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка, превышения эпидемиологических порогов по гриппу и ОРВИ не зафиксировано. С 31 января из стран с повышенной эпидемиологической опасностью вернулись 21 житель Новгородской области, которые попали под медицинское наблюдение.

«В отношении 14 жителей региона наблюдение завершено – все здоровы, в отношение еще семи человек наблюдение продолжается по месту жительства. По данным лабораторных исследований результаты всех проб на коронавирусную инфекцию – отрицательные», – заключили в пресс-службе областного правительства.

Между тем федеральный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил в пятницу вечером, что в Нижнем Новгороде зафиксирован один случай заболевания.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по коронавирусу в столице.