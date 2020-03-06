Путин пошутил о «большом доме» КГБ

06.03.2020, 19:31, Новости дня

Президент Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново пошутил в ответ на реплику о «большом доме в Москве». Видеозапись опубликовали в Сети.

Многодетная мать на встрече рассказала, что ее собирали на встречу с президентом всем селом.

Путин пошутил в ответ на фразу о его "большом доме" https://t.co/96qttVsD38 pic.twitter.com/IaVRWMr3fS

— РИА Новости (@rianru) March 6, 2020

«Все так радовались. У дочки сегодня утренник. Она говорит: «Мама, можешь не присутствовать, ты идешь к Владимиру Владимировичу. Он живет в Москве, в большом доме». Она на меня не обиделась», – сказала женщина.

«Большим домом» в Ленинграде называли здание управления КГБ СССР», – в шутку ответил ей Путин.

Видеозапись с диалогом опубликована в Twitter РИА «Новости».

Напомним, в пятницу президент посетил Иваново и пообщался с жителями города. Местные девушки признались ему в любви, а один из жителей попросил главу государства помочь с отоплением в доме.