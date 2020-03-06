В США объявили гранты на поддержку анонимности в Рунете

06.03.2020, 19:31, Новости дня

Госдепартамент США объявил о грантах на программы, которые направлены на поддержание анонимности интернет-пользователей в других странах, включая Россию.

Анонимность, по задумке американцев, будет достигаться с помощью внедрения технологии peer-to-peer, которая лежит в основе TOR-браузера и torrent-трекеров, передает «Ридус» со ссылкой на телеграм-канал «АнтиПропаганда».

Общая сумма грантов составит порядка 2 млн долларов.

«При этом власти умалчивают, что именно благодаря так называемой анонимности в Сети беспрепятственно работают и общаются террористы. Она же позволяет им фактически координировать свои действия через интернет», – пишут авторы канала.

Важно отметить и то, что перечисленные в грантовой программе страны представляются как стратегические противники США.



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