Экономист Новак: В нынешних условиях новое правительство, даже если бы и захотело, не смогло бы отказаться от сотрудничества с МВФ

06.03.2020, 19:20, Новости дня

В нынешних экономических условиях новое украинское правительство, даже если бы и захотело, не смогло бы отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом, сказал в комментарии изданию «ГОРДОН» глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Смена правительства – это всегда определенный риск и неизвестность. Какую экономическую политику оно будет вести? Будет наследовать политику предыдущего Кабмина или произойдут изменения? Но я не думаю, что новое правительство будет работать как-то иначе, особенно во внешней политике. Вообще, если новый Кабмин не объявляет о какой-то кардинальной смене политики, значит, он унаследует тот вектор, которого придерживались предшественники. Прежде всего это касается контактов с международными партнерами. У нас же сейчас фактически идет процесс подготовки подписания новой программы с МВФ. Представители Фонда приезжали в Украину, президент тоже подтвердил готовность к сотрудничеству. То есть новый Кабмин просто доведет до конца наработки предыдущего правительства. Другой вопрос – какие будут условия, сроки и объемы траншей? Но это уже детали. В любом случае новый Кабмин от денег МВФ не откажется», – подчеркнул экономист.

Он отметил, что в случае отказа от сотрудничества с МВФ украинским властям пришлось бы объявить дефолт.

«С начала этого года бюджет уже недополучил миллиарды гривен. В таких условиях новое правительство, даже если бы и захотело, не смогло бы отказаться от сотрудничества с МВФ. Экономическая ситуация просто не позволяет этого сделать. Ведь тогда пришлось бы объявлять дефолт. Также премьер-министр не должен искать проблемы в курсе гривны. Особенно когда он укрепляется. Причины проблем – в структуре украинского экспорта. Мы экспортирует сырье – металл и зерно. Продавать нужно как можно больше готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Вот в этом направлении должен работать Кабмин. А не объяснять обществу, что укрепление гривны плохо для экспортеров», – резюмировал Новак.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.

На должность министра образования претендуют народный депутат от партии «Слуга народа» Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень, сообщил источник «Украинской правды».

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы», который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.

6 февраля издание LIGA.net написало, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики изменил правительственный законопроект №2571, но обновленный текст не согласовал МВФ.

29 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что команда МВФ в Украине достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив.

5 марта Шмыгаль отметил, что новый Кабмин продолжит сотрудничество с МВФ.

6 марта новоназначенный министр финансов Украины Игорь Уманский провел первую официальную встречу с представителями Фонда. Он заверил, что сотрудничество с МВФ важно для поддержания финансовой стабильности в Украине.