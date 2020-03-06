Мнение: Судьба правящей мафии

06.03.2020, 19:18, Разное

Путин объявил, что двоевластие губительно для России, стране нужна сильная президентская власть. Также он сообщил, что воспринимает свое президентство не как работу, а как судьбу.

Но проблема в России не в сильной или слабой президентской власти, не в мифическом двоевластии. Она в другом – страной правит мафия. Несменяемая мафия, обогатившаяся на гражданах России и ее природных ресурсах.

В Соединенных Штатах – сильная президентская власть. Но за те годы, пока мафиозная группа Путина сидит у власти в России, там сменилось 3 президента. Кроме того, при сильной президентской власти в США невиданное дело, чтобы личные друзья президента становились на госзаказах из предпринимателей средней руки миллиардерами. Это есть только у Путина в России.

Поэтому главный политический вопрос в России – как убрать от власти мафию, как сделать власть в России нормальной. 

А что касается президентской или парламентской республики, то ведь не с Путиным же его обсуждать? Это будет после него и его клана.

Да, Путин направил Россию на путь мафиозного государства. Такую судьбу он ей уготовил и считает, что его мафия будет править долго — нынешняя гибридная Конституция просуществует минимум 30 лет.

Это не новость. Диктаторы любят рассуждать о вечности. О судьбе. Но нет в диктатурах вечности. И судьба у них одна – заканчиваться. Поэтому главное событие в жизни Путина впереди. Там он встретит свою судьбу.

Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…  

Источник: СерпомПо



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Мишустин заявил о намерении защитить российских бизнесменов

25.02 / Скандалы: «Кричала по-французски»

06.01 / Звезда сериала «Одинокие сердца» Рэйчел Билсон встречается с актером Биллом Хейдером

15.01 / Биолог Моника Гальяно выдвинула гипотезу о том, что растения обладают сознанием

18.02 / В Сети опубликованы первые рендеры хэчтбека Hyundai i20 нового поколения

24.03 / Мнение: Письмо: «А — известный кинорежиссер»

16.01 / Шарлиз Терон о худшем свидании за всю ее жизнь: «Я никогда его не забуду»

03.03 / Курс новой криптовалюты CoronaCoin зависит от количества умерших от коронавируса COVID-2019

31.12 / «Уральские пельмени» могут взыскать с Нетиевского 200 миллионов рублей

26.01 / Мнение: От Софии до Токио. Дипломатия «под задницу»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика