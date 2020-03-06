Названы методы защиты от коронавируса в самолетах

06.03.2020, 19:07, Разное

Врачи поделились важными способами защиты от заражения коронавируса во время перелетов на самолете. Одним из них является употребление достаточного объема жидкости.
Представители Школы общественного здравоохранения Роллинса при Университете Эмори посоветовали пассажирам не ходить по салону в самолете без надобности, а также запастись водой и не прикасаться к лицу, потому как обезвоживание приводит к понижению иммунитета. По данным исследователей, расположившиеся у иллюминаторов люди менее контактируют в потенциальными больными, в связи с чем у них ниже риск заражения коронавирусом. Другие рекомендации для предотвращения появления болезни включают в себя самостоятельное вытирание плоских поверхностей, на что указали научные сотрудники Университета Висконсин.

Представители авиационной промышленности отметили, что привычка носить медицинскую маску на борту является опасной привычкой. Дело в том, что воздух в салоне проходит сквозь фильтры и так как пневмония не способна долгое время пребывать на подлокотниках и сидениях, то может перейти к человеку, который контактировал с тем, кто ранее обустраивался на данных местах в самолете. Не лучшим решением являются перчатки, потому что это отличная среда для патогена.



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