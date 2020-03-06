Эксперты рассказали о пользе и вреде читдэя при диете

06.03.2020, 19:07, Разное

Стать приверженцем какой-либо диеты с отказом от некогда любимых блюд на самом деле не так и легко. Поэтому некоторые рекомендации включают в себя послабления — читдэи. О пользе и вреде их и рассказали эксперты.
О своеобразном психологическом «отдыхе», когда в один из дней человек не считает калории и наслаждается «запретной» пищей, положительно отзывается часть диетологов. Они считают, что таким образом укрепляется стремление к правильному питанию. Кроме того, привыкая к сбалансированному употреблению пищи и умеренным порциям, человек может почувствовать дискомфорт от переедания. В результате добровольно откажется в следующий раз от обильной трапезы. Как считает Инго Фробозе из DSHS города Кёльна, читдэй на первоначальном этапе приучает к диете и помогает откладывать свои «вредные желания» на более поздние сроки, а затем уйти вообще от этой практики.

Журнал GQ публикует мнения о том, что «день вседозволенности» на самом деле нивелирует все усилия, приложенные человеком, употребляющим низкокалорийную пищу. Однако с помощью так называемых «переносов» читдэя можно не только убедиться в пользе выбранного рациона, но и укрепить свою волю, «соревнуясь» с самим собой.



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