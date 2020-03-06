Известны параметры и стоимость флагмана Oppo Find X2

06.03.2020, 19:07, Разное

Обнародованы технические параметры и стоимость нового флагманского смартфона Oppo Find X2. Презентация мобильного устройства прошла на специальном мероприятии.
В течение последующих недель Oppo Find X2 появится в продаже по цене 999 долларов, топ-модель начнут продавать за 1199 долларов. Главной особенностью стал экран с разрешением WQHD+ частотой 120 Гц и полноценным покрытием цвета DCI-P3. Девайс обладает усилителем HDR, который улучшает качество SDR-видео. Базовая вариация оснащается технологией поддержки сети пятого поколения, 12 Гб оперативной памяти и процессором Snapdragon 865.

Oppo Find X2 Pro получил от разработчиков 512 Гб памяти, сертификат IP68, перископный зум-объектив, обновленный ночной режим. Новая зарядная станция Super VOOC 2 на 65 Вт позволяет зарядить смартфон всего за 40 минут. Обе модификации имеют сильно изогнутые дисплеи по краям, «океанское стекло» и искусственную «кожу».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Странный вор похитил из российских магазинов целый склад сладостей

17.01 / Мнение: Плодитесь и размножайтесь. И никаких референдумов!

28.12 / «Закидываюсь»: жена Евгения Петросяна ошарашила секретом своей диеты

15.01 / Мнение: Как «Газпром» победил Америку

29.01 / В Роспотребнадзоре предупредили о случаях летального исхода при заболевании гриппом

15.01 / Скандалы: Мальтийский орден заговорит по-русски

03.03 / Бостонский брак: союз во имя независимости

21.02 / По морям, по океанам: Белла Хадид и Кайя Гербер стали звездами показа Max Mara

02.02 / В роддомах нехватка антибиотиков

28.02 / Мнение: Немцов как страшный сон Кремля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика