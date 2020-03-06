Известны параметры и стоимость флагмана Oppo Find X2

06.03.2020, 19:07, Разное

Обнародованы технические параметры и стоимость нового флагманского смартфона Oppo Find X2. Презентация мобильного устройства прошла на специальном мероприятии.

В течение последующих недель Oppo Find X2 появится в продаже по цене 999 долларов, топ-модель начнут продавать за 1199 долларов. Главной особенностью стал экран с разрешением WQHD+ частотой 120 Гц и полноценным покрытием цвета DCI-P3. Девайс обладает усилителем HDR, который улучшает качество SDR-видео. Базовая вариация оснащается технологией поддержки сети пятого поколения, 12 Гб оперативной памяти и процессором Snapdragon 865.

Oppo Find X2 Pro получил от разработчиков 512 Гб памяти, сертификат IP68, перископный зум-объектив, обновленный ночной режим. Новая зарядная станция Super VOOC 2 на 65 Вт позволяет зарядить смартфон всего за 40 минут. Обе модификации имеют сильно изогнутые дисплеи по краям, «океанское стекло» и искусственную «кожу».