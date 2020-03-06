Мнение: Отказ от рукопожатий, готовность Петербурга к коронавирусу и проблемы рыбаков в ЮАР

06.03.2020, 19:02, Разное

1. По миру распространяется новая мода: отказ от рукопожатий. Причина та же, что и у замедления мировой экономики, китайский коронавирус. В попытке спастись от инфекции люди всё чаще либо избегают традиционного приветственного жеста, либо заменяют рукопожатия на что-то другое: просто симулируют их (без реального контакта), здороваются ногами (одной или сразу двумя – так называемое «Уханьское пожатие»), либо касаются друг друга локтями:

https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-51726440/coronavirus-the-wuhan-shake-or-the-elbow-bump

Коллеги, а что должно произойти, чтобы вы отказались от рукопожатий?

2. Товарищ прислал видео. Он был в поликлинике на Петроградке, когда туда пришла дама с кашлем и с историей посещение Милана. В клинике тут же начали действовать по заранее подготовленному плану: перекрыли все этажи и отправили пациентку в карантин.

https://www.youtube.com/watch?v=lvvrTVjiPIU

Вся операция была проведена быстро и чётко. Похоже, в Петербурге медики неплохо подготовились к приёму инфекции. Кстати, как пишут читатели, «в России на 1000 населения восемь больничных коек, в Германии тоже восемь, в Чехии около шести коек на 1000, в США три койки, в Канаде три с половиной».

3. Реальные ужасы коронавируса. Из-за закрытия Китая встала рыбная отрасль ЮАР – рыбакам некуда сбывать продукцию:

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-51722268/coronavirus-south-africa-s-economic-victims

И это ещё сам вирус толком не добрался до Африки (или добрался, но уровень медицины там настолько низок, что регистрировать случаи заражения не так-то просто).

Для самого Китая, если так пойдёт дальше, это тоже может вылиться в проблемы, а именно в нехватку ряда продуктов. Этому способствует и закрытие границ, и закрытие производств.

Собственно, дефицит некоторых продуктов в начале февраля возник на Российском Дальнем Востоке, куда они поставлялись из Китая:

https://lenta.ru/news/2020/03/04/eda/

К настоящему моменту проблема в целом преодолена – очевидно, в том числе за счёт поставок из других регионов России. Это к вопросу о том, зачем нам нужно развивать собственное производство и импортозамещать зарубежные деликатесы.