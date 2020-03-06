Трамп выделил на борьбу с коронавирусом 8,3 млрд долларов

06.03.2020, 19:01, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал законопроект о предоставлении американской администрации 8,3 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса.

«Президент Трамп только что подписал законопроект о дополнительном финансировании в рамках борьбы с коронавирусом», – сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, передает ТАСС.

Палата представителей Конгресса США одобрила документ в среду, а в четверг его поддержали сенаторы.

Тем временем общее число людей, заразившихся новым типом коронавируса, превысило 100 тыс. человек. В РФ за сутки зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом. Все новые случаи коронавируса в РФ оказались «завезены» из Италии.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции попросил россиян, прибывших в Россию из Италии и Мюнхена, обратиться в скорую помощь, и не выходить на улицу.

На портале мэра столицы появился официальный источник информации по коронавирусу в Москве.