На Украине запретили трансляцию RTVI

06.03.2020, 19:01, Новости дня

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ретрансляцию в стране телеканала RTVI.

Контент телеканала, по мнению нацсовета, не соответствует Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинскому законодательству, передает ТАСС.

Ранее на телекомпанию распространялось ограничение на ретрансляцию, истекающее 7 марта.

Оно было введено «за неоднократную демонстрацию аудиовизуальных произведений с участием лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности».

Новая проверка канала также выявила нарушения, добавили в нацсовете.

«Учитывая все зафиксированные нарушения, национальный совет решил изъять из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, телеканал RTVI», – сообщил регулятор.

Ранее украинский нацсовет оштрафовал спутниковый новостной телеканал Newsone за заявление ведущего об ответственности Киева за конфликт в Донбассе.



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