Путин: Поправки в Конституцию вносятся минимум на 30 лет

06.03.2020, 19:01, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поправки в Основной закон вносятся минимум на 30 лет.

«Мы выносим поправки в конституцию, даже не на 5-10 лет, а минимум лет на 30, думаю, на 50», – сказал Путин на встрече с представительницами общественности в Иваново, передает РИА «Новости».

Ранее глава государства предложил вернуть в Конституцию норму о роли человека труда, которая была закреплена в основном законе СССР.

Накануне сообщалось, что комитет Госдумы закончил рассмотрение поправок к Конституции. Второе чтение по поправкам запланировано на 10 марта, третье состоится 11 марта. Поправки также должны получить одобрение Совета Федерации и региональных парламентов.

Также поправки будут рассмотрены Конституционным судом.



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