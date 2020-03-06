Нефть марки Brent подешевела до 45 долларов за беррель

06.03.2020, 19:00, Новости дня

Мировые цены на нефть снижаются уже более чем на 8%, нефть марки Brent обновила минимум с 27 июня 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.06 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 8,9%, до 45,54 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 8,54%, до 41,98 доллара за баррель, информирует РИА «Новости»

Цены на нефть упали после сообщений о том, что ОПЕК не назначил даты следующего заседания.

Сообщалось, что переговоры стран ОПЕК+ в Вене, где планировалось обсуждать дополнительное сокращение нефти из-за коронавируса, провалены.