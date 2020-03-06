Испанцы вызвались решить проблему с мусором в России

06.03.2020, 18:53, Разное

Испанская компания Urbaser намерена построить в Башкирии завод по переработке мусора. В настоящее время представители фирмы ведут переговоры с региональными властями, сообщает ToDay News Ufa.

Вопросы по созданию предприятия обсудили заместитель главы Министерства экологии Нияз Фазылов и глава российского филиала Urbaser Дмитрий Очкинас. Инвесторам уже предложили два места, где можно возвести объекты по сортировке мусора. После анализа представители компании представят главе Башкирии проект будущего предприятия.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Личное: Сама себя просрала!

24.01 / Черной от горя Рязановой стало плохо у гроба сына

20.02 / Юрий Антонов был обижен на автора песни «Нет тебя прекрасней» Ирину Безладнову за недописанный куплет

05.02 / Новую LADA Granta построят на базе обновленной «Нивы»

11.02 / Пентагон обеспокоен наращиванием боевой мощи Китая и России

23.01 / Ветеран ГРУ рассказал о выстрелах в Примакова

12.02 / Ничего личного

14.02 / Названы 9 продуктов, которые нельзя разогревать в микроволновке

27.02 / Мнение: О позоре для феминисток и дороге для талантов

13.01 / Медики назвали самые распространенные причины нарушения сна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика