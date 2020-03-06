В метро Москвы появятся женщины-машинистки

06.03.2020, 18:53, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2021 профессия машиниста в метро Москвы станет доступной для женщин. Прежде из-за сильных нагрузок водить поезда могли только мужчины, сообщает Vse42.ru.

Собянин пояснил, что для управления современными составами не нужны особые физические показатели. Многие процессы стали автоматическими, из-за чего теперь в работе гораздо выше ценится интеллект и аккуратность. По словам градоначальника, в ближайшие пять лет около 500 женщин смогут пройти обучение и устроиться на работу машинистом, сообщает РИА Новости.



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