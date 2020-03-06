Создан прочный и гибкий датчик для использования в носимых решениях

06.03.2020, 18:44, Новости дня

Исследователи из университета Ватерлоо создали новый материал, идеально подходящий для использования в носимых устройствах, таких как датчики контроля жизненно важных функций или же фиксации спортивных результатов. Канадским ученым помогали их коллеги из вузов Калифорнии, Лос-Анджелеса и Британской Колумбии, сообщает портал Phys.org.

Человечество относительно недавно использует различные носимые датчики, а рынок встраеваемых в одежду решений и вовсе еще только формируется. Именно поэтому новое изобретение ученых из Канады будет востребовано при создании устройств с самой широкой сферой применения – от датчиков фиксации спортивных результатов до сенсоров контроля важнейших жизненных функций.

Канадские ученые в лабораториях университета Ватерлоо смогли внедрить в силикон соты, заполненные ультратонкими слоями графена. Наноразмерный материал, помещенный в гибкую силиконовую оболочку, будет изгибаться вместе с силиконом при каждом движении человека. При изгибании графен будет создавать электрические сигналы, а их интерпретацией займется отдельный вычислительный блок.

Еще авторы разработки заявили, что их материал не потеряет своих свойств даже при экстремальной температуре или высокой влажности, ведь все эти свойства присущи и силикону. При изготовлении новой «силиконовой резины» применялись современные методики, процессы и оборудование, такие как аддитивное производство и 3D-печать.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Елена Воробей сломала руку на концерте

13.01 / США ввели санкции против чиновников режима Мадуро

13.02 / После погрома в московском изоляторе возбуждено дело

18.02 / МВФ отказывается списать задолженность Аргентины

19.02 / Берни Сандерс уходит вперед в предвыборной гонке от демократов

09.02 / Белорусские власти научились «доить» Россию

14.01 / Шендерович приравнял Россию к гитлеровской Германии

20.01 / Самые эффектные образы церемонии премии Гильдии киноактеров США. Фоторепортаж

13.01 / Директора школы и ее бывших учеников в Москве заподозрили в покушении на убийство

01.02 / В Перми первый этаж жилого дома превратился в бассейн с кипятком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика