Создан прочный и гибкий датчик для использования в носимых решениях

06.03.2020, 18:44, Новости дня

Исследователи из университета Ватерлоо создали новый материал, идеально подходящий для использования в носимых устройствах, таких как датчики контроля жизненно важных функций или же фиксации спортивных результатов. Канадским ученым помогали их коллеги из вузов Калифорнии, Лос-Анджелеса и Британской Колумбии, сообщает портал Phys.org.

Человечество относительно недавно использует различные носимые датчики, а рынок встраеваемых в одежду решений и вовсе еще только формируется. Именно поэтому новое изобретение ученых из Канады будет востребовано при создании устройств с самой широкой сферой применения – от датчиков фиксации спортивных результатов до сенсоров контроля важнейших жизненных функций.

Канадские ученые в лабораториях университета Ватерлоо смогли внедрить в силикон соты, заполненные ультратонкими слоями графена. Наноразмерный материал, помещенный в гибкую силиконовую оболочку, будет изгибаться вместе с силиконом при каждом движении человека. При изгибании графен будет создавать электрические сигналы, а их интерпретацией займется отдельный вычислительный блок.

Еще авторы разработки заявили, что их материал не потеряет своих свойств даже при экстремальной температуре или высокой влажности, ведь все эти свойства присущи и силикону. При изготовлении новой «силиконовой резины» применялись современные методики, процессы и оборудование, такие как аддитивное производство и 3D-печать.