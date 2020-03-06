Суд заблокировал проездной дочери Навального по делу, в рамках которого также проходят двух- и трехлетние дети сотрудников ФБК

06.03.2020, 18:42, Новости дня

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал документы, на основании которых были заблокированы банковские счета всех членов его семьи и семьи директора ФБК Ивана Жданова.

«Смотрю в переписку между СК и МВД. И глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции (умора) сообщает фамилии тех, в отношении кого идут оперативные мероприятия. Ну ладно, вижу свою дочку Дашу. А кто такие Волков М.Л. и Жданова М.И.? Пишу Волкову и Жданову: „Кто эти криминальные родственники? Оказывается, это Волков Марк и Жданова Маша. Соответственно 2-х и 3-х лет“», — рассказал Навальный.

При этом, как отметил политик, у Даши Навальной оказался заблокирован счет в ВТБ, на который зарегистрирована ее социальная карта москвича (школьный проездной).

Также, судя по документу, полиция установила местонахождение отца главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади. Однако, как отметил Навальный, Илья Эдуардович Гимади умер 14 лет назад.

В части документа, где объясняется причина блокировки счетов родственников Навального, сказано, что они проходят по делу как «сторонники Штаба Навального», которые «возможно, причастны к легализации [преступных средств]».

«То есть моей дочери Даше заблокировали карту, потому что она (в то время будучи несовершеннолетней) занималась легализацией преступных средств. Она как раз активно в то время пользовалась школьным проездным, который сейчас тоже заблокировали, как имеющий отношение к преступлениям. А у моей матери заблокировали 18 тысяч рублей — только что пришедшую пенсию», — написал Навальный.

Кроме того, счета были заблокированы и у некого Жданова Ивана Игоревича. По словам сотрудников ФБК, он не является ни чьим знакомым или родственником (включая директора ФБК Ивана Жданова).

Эти действия суд производит в рамках уголовного дела о «легализации преступных средств». Речь идет о 75 млн рублей, которые были отправлены в Фонд в качестве пожертвований. «В чем суть преступления, деньги от которого отмывались, нам отказываются сообщить вот уже несколько месяцев. Кто потерпевший — также неизвестно», — сообщил Навальный.