Суд арестовал двух бизнесменов по делу о хищении 3 млрд рублей на оборонных заказах

06.03.2020, 18:42, Новости дня

Двум бизнесменам компании «Строй Групп» в Подмосковье предъявлено обвинение в хищении 3 млрд рублей при исполнении оборонного заказа. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Московской области.

Речь идет о Павле Бабаеве и Константине Лободе. На них заведено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, гендиректор компании «Строй Групп» Бабаев вместе с Лободой в период с 2015 по 2019 годы заключали фиктивные договоры и выводили средства на счета аффилированных юридических лиц за границу. Таким образом они вывели около 3 млрд рублей, сорвав сроки реализации проектов российского ОПК и нарушив договорные обязательства.

Руководители фирм-однодневок, через которые проводились операции по выводу денег за рубеж, а также все остальные лица, имеющие отношение к преступлению устанавливаются.

Известно, что организация «Строй Групп» участвовала в программе гособоронзаказа с 2011 года. В офисах компании, а также дома у фигурантов дела прошли обыски.

Компания «Строй Групп» зарегистрирована в 2007 году. В 2015 году она выиграла тендер на 2,2 млрд рублей на реконструкцию производственных площадей Новосибирского авиазавода имени Чкалова.