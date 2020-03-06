Названы способы избежать проблем со сном после 40 лет

06.03.2020, 18:37, Разное

После 40 лет многие люди начинают испытывать сложности с нормальным сном. Врачи назвали ряд рекомендаций, и одной из них является запрет использования смартфона в вечернее время.

Специалисты в сфере медицины утверждают, что в 4-летнем возрасте человек нуждается в таком же количестве отдыха, как и в подростковом, иначе организм начнет подвергаться ненужному стрессу с вытекающими серьезными проблемами, включая ожирение, боль в голове и выпадение волос. Врачи советуют во избежание этого всего принимать в маленьких дозах валериану, которая снимает напряжение, и вдыхать аромат лаванды действует как успокаивающее средство. Также следует существенно ограничить время использования планшетов, ноутбуков и смартфонов в вечернее время.

После 40 лет необходимо надевать носки перед тем, как лечь в постель, это помогает улучшить кровообращение в конечностях и распространяет тепло по всему периметру тела. Накрываться нужно тяжелым одеялом, что притупляет приступы тревоги. Лучшее решение в летнюю пору спать обнаженным, в таком положении укрепляется иммунитет и нормализуется гормональный фон.