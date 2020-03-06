Провайдер Virgin Media сообщил об утечке данных 900 тысяч пользователей

06.03.2020, 18:37, Разное

Провайдер из Великобритании Virgin Media рассказал об утечке данных 900 тысяч своих пользователей. Информация личного характера была доступна злоумышленникам в течение 10 месяцев, что грозит оператору серьёзным денежным штрафом.

Генеральный директор Virgin Media уже выступил с заявлением. Он признал факт возможной утечки и пояснил о причинах, приведших к этому инциденту. Как оказалось, на протяжении 10 месяцев злоумышленники, имевшие достаточные технические навыки, могли узнавать личную информацию абонентов, в частности их номера телефонов и домашние адреса. Уже проведён анализ и установлено, жертвами сетевых преступников могли стать 900 тысяч пользователей, а это 15% всех клиентов провайдера. Тем не менее, в настоящий момент уже установлена причина, позволившая посторонним завладеть частной информацией, и осуществлены меры, позволившие устранить утечку. Как оказалось, речь идёт не о взломе системы, а об оплошности одного из сотрудников, допустившего ошибку при настройке базы данных. Руководитель компании отметил, важно понимать, это не уязвимость функционала, а именно человеческий фактор, а потому более опасности нет.

Тем не менее, если для клиентов это означает, что их данные больше не попадут в руки к посторонним, сам оператор от этого пострадает сильнее, чем, если бы это был взлом, так как в этой ситуации может рассматриваться фактор халатности. Кроме того, уже доказано, по крайней мере, один раз неизвестный проникал в систему. Из-за этого после рассмотрения инцидента специальной комиссией, Virgin Media может получить штраф в размере 20 миллионов евро или 4% от совокупного оборота провайдера.