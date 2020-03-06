Женщина, посещавшая Германию, Турцию и Францию, завезла коронавирус в Того

06.03.2020, 18:35, Новости дня

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Того. Его завезла 42-летняя женщина, побывавшая до этого в Германии, Франции и Турции. Состояние заболевшей женщины стабильное. Она изолирована в центре лечения инфекционных заболеваний.

Под наблюдение также попали все те, кто до диагностики с ней контактировал, сообщает РИА Новости.

О вспышке коронавируса в китайском Ухане Китай 31 декабря 2019 года проинформировал Всемирную организацию здравоохранения.

За последние сутки в РФ зарегистрированы шесть новых случаев заражения, один — в Нижнем Новгороде, это 27-летняя женщина, ездившая в турпоездку в Милан, и еще пять — в Москве. Троих граждан России, заболевших новой коронавирусной инфекцией на лайнере Diamond Princess, продолжают лечить врачи в Казани. Еще один пациент изолирован в Санкт-Петербурге. Это итальянский студент-медик.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.По данным на 6 марта, в континентальном Китае зафиксировано более 3 тысяч летальных исходов. Уже выздоровели более 53,5 тысячи человек. Число заражений при этом превысило 80,5 тысячи. За пределами КНР заразились порядка 15 тысячи человек, 267 человек умерли.

В РФ из-за угрозы коронавируса отменен Петербургский международный экономический форум. Он должен был проходить с 3 по 6 июня. Ранее были перенесены Ялтинский международный экономический форум и Российский инвестиционный форум в Сочи.