Медицинских чиновников подловили на нарушении собственных рекомендаций по коронавирусу

06.03.2020, 18:31, Новости дня

Одна из рекомендаций медиков по защите от коронавируса – не касаться руками лица. С таким предупреждением выступили многие медицинские чиновники по всему миру, однако некоторых из них подловил на нарушении собственных советов.

Рассказывая о мерах защиты от вируса, директор комиссии по здравоохранению округа Санта-Клара в Калифорнии Сары Коди, обратилась к гражданам: «Начните работать над тем, чтобы не касаться вашего лица, потому что один из основных путей распространения вируса, это когда вы трогаете нос или глаза». После этого она облизала палец, чтобы перевернуть страницу. Видео появилось в Twitter.

Please don't touch your mouth and face.#Coronvirus @DubaiNameShame pic.twitter.com/01hJgipMKx

— Moaz (@moaz_moaz85) March 5, 2020

В этот же день в Вашингтоне член палаты представителей Александрия Окасио-Кортез, рассказывая журналистам о коронавирусе, постоянно поправляла волосы и почесала нос.

[email protected] @AOC speaks to media on #coronavirus: "One of the key parts to preventing transmission is washing you hands and not touching your face…A mask will not protect you if you don't wash your hands and if you continue to touch your face." pic.twitter.com/WNmC3pLAUP

— CSPAN (@cspan) February 28, 2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что не прикасался к своему лицу на протяжении нескольких недель. «Я так скучаю по этому», – сообщил президент, однако СМИ собрали видео за прошедшую неделю, где Трамп нарушает это правило.

‘I haven’t touched my face in weeks’ — Trump

Roll the tape… pic.twitter.com/QtTNsmKOll

— NowThis (@nowthisnews) March 4, 2020

В Twitter пользователи начали шутить по поводу этого. «Когда я прочитал, что Центр профилактики попросил не касаться лица».

When I read the CDC says not to touch your face: pic.twitter.com/4KkiusjUFd

— Stephen Colbert (@StephenAtHome) February 29, 2020

Напомним, на портале мэра столицы появился официальный источник информации по коронавирусу в Москве. В мире общее число людей, заразившихся новым типом коронавируса, превысило 100 тыс.