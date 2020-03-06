Зеленский назвал срок выхода Украины из «нормандского формата»

06.03.2020, 18:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может договориться с российским лидером Владимиром Путиным о мире в Донбассе, при этом он отметил, что Киев выйдет из «нормандского формата» через год, если обстановка в зоне конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.

«Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы (на выборах президента – прим. ВЗГЛЯД), на работу над Минском (минских соглашений – прим. ВЗГЛЯД). Я не буду этого делать», – сказал Зеленский в интервью Guardian.

«Время идет. Власти могут потратить один год на достижение соглашений», – добавил он.

Зеленский добавил, что уверен в своей способности договориться с Путиным. Он пояснил, что в ходе декабрьского «нормандского саммита» у него было «несколько эмоциональных моментов», что «помогло достучаться» до российского президента.

В феврале занимавший пост главы украинского МИД Вадим Пристайко объявил о начале работы над новыми минскими соглашениями, это заявление раскритиковали в ДНР.



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